Wo sind die Kinder der 90er? Denn die werden sich sicher nur allzu gerne an die ultimative deutsche Girlgroup erinnern. Jeder, der ab 1995 schon eine CD in seinen Discman einlegen konnte, stand auf Tic Tac Toe und kannte mindestens einen Song der rebellischen drei Mädels auswendig. "Ich find dich Sch***" – Na, kommt dir das bekannt vor?



Die Ära von Tic Tac Toe hielt allerdings nicht besonders lang an. Im November 1997 trennten sie sich, nachdem sie sich auf einer inzwischen legendären Pressekonferenz öffentlich wüst beschimpften. Dann das Comeback acht Jahre später – und wieder dauerte es nur knapp zwei Jahre, bis die drei erneut getrennte Wege gingen (vielleicht lag es diesmal aber auch daran , dass sich keiner für ihr Comeback interessierte!) Doch was ist eigentlich aus Ricky, Jazzy und Lee geworden?



Jazzy (eigentlicher Name: Marlene Victoria Tackenberg):







Jazzy ist wohl die einzige, von der man nach dem Band-Aus hier und da nochmal etwas gehört hat. Sie veröffentliche ein Solo-Album und spielte kurz in einem Musical mit, bevor sie 2012 ins RTL-Dschungelcamp zog, um ihre Kassen etwas aufzufüllen. Nach einer ebenfalls kurzen Stippvisite bei ‚Goodbye Deutschland’ im Jahr 2015, lebt sie mittlerweile mit Ehemann und Tochter bei ihrer Mutter in Cannes, wo sie in einem Strandrestaurant kellnern soll.



Lee (eigentlicher Name: Liane Claudia Wiegelmann, geborene Springer):



Um Lee ist es im Vergleich zu Jazzy ruhig geworden. 2009 machte sie eine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft und arbeitete danach beim Kölner Zoo an der Kasse.



Ricky (eigentlicher Name: Ricarda Nonyem Priscilla Wältken):



Kaum zu glauben, aber um Ricky wurde es tatsächlich noch ruhiger. Alles, was von der heute 38-Jährigen weiß, ist, dass sie ein Grundschul-Lehramtsstudium (Fächer Mathe und evangelische Religion) begonnen und wieder abgebrochen hat. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann und einer Tochter in Dortmund. Nur einmal zeigte sie sich in der Öffentlichkeit, als sie für das ‚Perfekte Promi-Dinner’ 2009 vor der Kamera stand.