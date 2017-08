Tierquälerei! Dieser Hund erlitt Höllenqualen

Wer tut einem Tier nur so etwas an? Ganze drei Tage war der Hunderüde Walter in einer verlassenen Hundehütte eingesperrt, ohne eine Chance, sich zu befreien. Um ein Haar wäre er qualvoll verhungert, wenn er nicht gerade noch rechtzeitig entdeckt worden wäre. Im Video erfahrt ihr mehr über die Rettung - und könnt sehen wie gut sich der Hund inzwischen von der Tortur erholt hat!