Himmlische Antwort: Tochter findet Brief ihrer toten Mutter

Missing this beautiful soul today. It's silly triggers like getting sick when I miss her so much. No matter how old you... Posted by Nikki Pennington on Montag, 1. Februar 2016

Vor sechs Jahren ist Nicholette Penningtons Mutter an Krebs gestorben. Dieser Verlust war sehr schwer für sie, und auch heute vermisst sie ihre geliebte Mama noch sehr und wünscht sich in vielen Situationen ihren Rat.

Auf der Facebook-Seite 'Love What Matters' postete die Amerikanerin jetzt einen Brief ihrer verstorbenen Mutter, den sie beim Aufräumen fand. Die Zeilen in der Handschrift ihrer Mama ließen sie in Tränen ausbrechen.

#GiveMeaning I lost my Mom 6 years ago this July to Brain Cancer. I didn't find this letter until a few years after I... Posted by Love What Matters on Dienstag, 9. Mai 2017

Obwohl Nicholette Mutter von drei Söhnen ist, fühlte sie sich in letzter Zeit sehr allein. "Ich wollte so gerne den Hörer abnehmen und dich anrufen. Ich wollte so gerne sagen 'Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll.' Und dann hätte ich geweint. Ich wünschte mir so sehr, dass du dann gesagt hättest: 'Es ist okay, meine süße Erbse, wir machen das schon. Wir machen das gemeinsam. Ich bin da'", schreibt sie in ihrem Post.

🎶 I don't about you but I'm feeling 3-2🎶 Posted by Nikki Pennington on Donnerstag, 27. April 2017

Sie spürt ihre Mama noch immer bei sich

Auch wenn ihre Mama nicht physisch bei ihr sein kann, so hat sie trotzdem eine Antwort für ihre Tochter. "Egal, wohin deine Reise geht, du wirst immer den Weg nach Hause finden. Mama ist immer da, wenn du sie brauchst. Ich bin da. Ich liebe dich und ich bin so unglaublich stolz auf dich", heißt es in dem Brief.

"Ich habe deinen Brief wiedergefunden – und plötzlich warst du wieder ganz nah bei mir. Ich sehe dich zwischen den Zeilen und Worten deines Briefs. Es sind genau die Worte, die ich wirklich brauche, die mir den richtigen Weg zeigen.

Es ist schön zu wissen, dass du immer noch da bist. Ich bin unglaublich dankbar für deinen Brief. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass du wusstest, dass ich eines Tages deine aufmunternden Worte brauchen würde."

Der Brief aus der Vergangenheit rührt das Netz zutiefst. Mutter und Tochter sind verbunden - über den Tod hinaus.