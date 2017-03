Todkranke Frau schreibt Kontaktanzeige für ihren geliebten Ehemann

Diese Geschichte ist einfach herzzerreißend. Die amerikanische Kinderbuchautorin Amy Krouse Rosenthal leidet unheilbar an Krebs. 2015 kam sie wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Zuerst gab es den Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, doch stattdessen diagnostizierten die Ärzte Eierstockrebs. Von diesem Moment an war klar, dass die dreifach Mama nicht mehr lange zu leben hat.



Amy möchte ihren Jason nicht alleine zurücklassen

Amy und ihr Ehemann Jason sind zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre verheiratet und ihre Liebe ist unerschöpflich. Sie entschied sich, ihre Liebesgeschichte in einem Artikel in der 'New York Times' zu erzählen und nicht nur das: Sie erstellte auch ein rührendes Dating-Profil für ihren Mann. Mit den Worten "Sie möchten vielleicht meinen Ehemann heiraten", beginnt sie ihre Geschichte.



Nach ihrem Tod ist es Amy wichtig, dass Jason eine neue Liebe findet und glücklich ist. "Ich muss das hier sagen, solange ich deine Aufmerksamkeit habe und Puls“, so Amy. An dem Tag, als das Ehepaar erfuhr, dass ihr jüngstes Kind am Collage aufgenommen wurde, sollte eine neue Zeit beginnen. Sie waren so glücklich, doch genau an diesem Tag kam auch die schreckliche Diagnose und alles änderte sich. "Kein Wunder, dass cancer (Krebs) und cancel (beenden) so ähnlich aussehen", schreibt sie.







Das macht ihn zur "liebenswürdigsten Person der Erde"

"Er ist 1,78 Meter groß, wiegt 73 Kilo, hat grau meliertes Haar und haselnussbraune Augen. Er kleidet sich elegant. Unsere erwachsenen Söhne, Justin und Miles, leihen sich oft Klamotten von ihm. Die, die ihn kennen oder nur zufällig einen Blick nach unten auf den Spalt zwischen Anzugshose und Schuhen werfen, werden feststellen, dass er ein Faible für ausgefallene Socken hat", so Amy in der Anzeige.



Nicht nur, dass er gerne Musik hört, es liebt es zu reisen und überrascht seine Partnerin gerne. All diese Eigenschaft machen ihn zur "liebenswürdigsten Person der Erde".



Das größte Abschiedsgeschenk

Es war alles perfekt, doch der verdammte Krebs hat sie eingeholt: "Wenn ich ihn wie einen Prinzen und unsere Beziehung wie ein Märchen klingen lasse, dann nur, weil es das war. Bis auf den Teil, in dem ich Krebs bekam", erklärt Amy. Die letzten Worte ihrer Liebeserklärung an ihren Ehemann rühren uns schließlich zu Tränen: "Ich will mehr Zeit mit Jason. Ich will mehr Zeit mit meinen Kindern. Aber das wird nicht passieren. Ich habe wohl nur noch wenige Tage als Person auf diesem Planeten übrig. Also warum tue ich das? Das ehrlichste und größte Geschenk, auf das ich hoffen kann, ist, dass die richtige Person dies liest, Jason findet und eine neue Liebesgeschichte beginnt."