Donald Trump NACKT! Dieser Troll bringt das Netz zum Schmunzeln

Erinnert ihr euch noch an die kleinen Troll-Puppen aus den 90ern? Schön waren sie ja nicht mit ihren Glubschaugen und der merkwürdigen Friese - und trotzdem waren viele von uns verrückt nach ihnen, haben sie sogar gesammelt!

Ab sofort kann ein neuer Nackedei in die Sammlung einziehen: Der amerikanische Toy Designer Chuck Williams hat einen waschechten Trump Troll entworfen. Die Idee kam auf Facebook derart gut an, dass Chuck beschloss, seine Puppe in Serie zu produzieren, wenn die nötige Finanzierung steht. Ein Crowdfunding sollte dabei helfen. Und siehe da: Die veranschlagte Summe von 38.000 US-Dolar ist schon jetzt weit übertroffen!