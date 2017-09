Krasse Verwandlung: Die Kinder schämten sich für ihre Mutter - bis jetzt!

Mutter Dawn Williams (44) liebt es, mit ihrem Aussehen aufzufallen. Dass sie eine Vorliebe für das Extreme hat, ist kaum zu übersehen. Extensions, Silikonbrüste, falsche Wimpern, Botox, solariumgebräunt, auffälliges Make-up und freizügige Kleidung. Und das nur, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Doch das alles ist zu sexy, finden ihre Kinder!

Dawn will ihre Kinder stolz machen

So sehr Dawn die Aufmerksamkeit anderer Leute genießt, für ihre zwei Kinder im Teenageralter ist sie einfach nur peinlich. "Ich glaube, meine Kinder sind sehr unglücklich mit dem, was sie sehen. Sie sehen mich nicht als Vorbild und ich denke, sie hätten viel lieber eine Mutter, wie andere Kinder sie haben", erzählt sie in der 'Oprah Winfrey Show'. Daher beschließt sie, sich einem Umstyling zu unterziehen, um ihre Kinder stolz zu machen.

Extrem-Umstyling sorgt für Überraschung

Star-Stylist Carson Kressley gibt ihr die Aufgabe, mit so wenig Make-up wie möglich, ohne Haarverlängerung, ohne falsche Wimpern, ohne Solarium-Besuchen und ohne ihre alte Kleidung auszukommen.



Dawns Kinder ahnen von dem Umstyling nichts. Die Überraschung ist perfekt und die Verwandlung kaum zu glauben! Dawn ist nicht wiederzuerkennen. Mit neuem Make-up, neuer Frisur und neuem Outfit kommt ihre natürliche Schönheit voll zur Geltung.



Wir finden: Jetzt ist sie erst recht eine sexy Mama. Seht selbst oben im Video.