Vorsicht! Das sind die größten Gefahren beim Strandurlaub mit Hund

An alle, die ihren Hund mit in den Urlaub ans Meer und an den Strand nehmen! Am Strand lauern unzählige Gefahren, die du nicht unterschätzen solltest. Besser du kennst sie, um sie zu vermeiden und ungetrübten Urlaubs- und Strandspaß mit deinem Hund zu genießen. Im Video klären wir auf.