Einfach genial: Das ist der schönste musikalische Jahresrückblick überhaupt!

Michael und Carissa sind 'Us the Duo'. Sie sind nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Paar und versetzen uns auf besonders Weise in das Jahr 2016 zurück.



Musik ist Balsam für unsere Seele und diese beiden geben uns den eindeutig schönsten musikalischen Jahresrückblick überhaupt. Jetzt heißt es für euch: zurücklehnen und einfach nur drei Minuten lang genießen. GÄNSEHAUT PUR!