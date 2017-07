Vater lässt todkranke Tochter (2) in ihrem Grab Probe liegen

Heartbroken father receives donations after video showing him preparing critically ill daughter for death goes viral https://t.co/OiGtKOqdVC pic.twitter.com/MFPM0727rL — People's Daily,China (@PDChina) June 28, 2017

Dieses Bild aus China geht gerade um die Welt und macht betroffen. Vater Zhang Liyong (24) liegt mit seiner zweijährigen Tochter Zhang Xinlei in einem Grab. Er möchte auf die tödliche Krankheit seiner Tochter aufmerksam machen.

Das kleine Mädchen leidet unter der Blutkrankheit Thalassämie. Wenn sie keine regelmäßigen Transfusionen bekommt, muss sie sterben. Doch der Familie fehlt das nötige Geld für die Therapie.

Die Familie ist mittellos

Für den Vater gibt es nichts Schlimmeres, als seiner Tochter nicht helfen zu können. "Hier wird sie einmal ruhen. Ich bringe sie her, um mit ihr zu spielen. Alles, was ich noch für sie tun kann, ist bei ihr zu sein", so der Vater laut 'People'. Der Fabrikarbeiter hat sein ganzes Geld für medizinische Behandlungen ausgegeben, doch nun ist er pleite. "Wir haben uns schon von so vielen Geld geliehen. Niemand leiht uns noch was", erklärt er weiter.

Auf Spenden angewiesen

Nun gibt es Hoffnung. Im Internet läuft ein Spendenaufruf, bei dem bereits umgerechnet 14.000 Euro zusammenkamen. Wenn weiterhin so fleißig gespendet wird, kann die Kleine geheilt werden - mit einer Stammzellen-Transplantation.

Ihre Mutter ist gerade schwanger. So könnte mit dem Blut aus der Nabelschnur des ungeborenen Geschwisterchens das Leben des kranken Mädchens gerettet werden.