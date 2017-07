DAS passiert, wenn du unterwegs Whatsappst

Schadenfreude ist ja angeblich die schönste Freude: Bilder von Überwachungskameras zeigen in diesem Clip, wie Menschen völlig verplant auf ihr Smartphone gucken während sie gegen Wände und Türen rennen, oder sogar in Tümpel fallen. Das ist lustig zu sehen, hat aber auch einen wichtigen Grund - am Ende des Videos seht ihr, worum es hier eigentlich geht!