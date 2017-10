Warum fehlt Judith Williams in 'Die Höhle der Löwen'?

Sie gehört zur Ur-Besetzung von 'Die Höhle der Löwen' und war bisher in jeder Folge dabei. Doch am Dienstagabend fehlte Judith Williams in der Sendung plötzlich - und statt der Teleshopping-Königin nahm ihr Geschäftspartner Dr. Georg Kofler in der Arena Platz. Der Grund: Die 45-Jährige war während der Dreharbeiten im Februar erkrankt.



Der Arzt hat Judith Williams verboten, zu arbeiten!

Wie VOX mitteilte, war Williams für zwei Drehtage ausgefallen, weil sie mit einer starken Erkältung im Bett lag, Fieber hatte und nicht sprechen konnte. Ihr Arzt hatte ihr laut 'T-online' sogar verboten, zu arbeiten.



Da die fünf "Löwen" neben ihrer Juroren-Tätigkeit in der Show weiterhin in ihren Firmen arbeiten, konnten die im Vorfeld festgelegten Aufzeichnungs-Termine wegen der Krankheit nicht verschoben werden.



Muss Judith Williams deswegen auf lukrative Deals verzichten? Nein - denn sie wird in zwei Folgen der aktuellen Staffel von ihrem Geschäftspartner Dr. Georg Kofler vertreten.



Wer ist Dr. Georg Kofler?

Innerhalb von 18 Stunden reiste der Unternehmer von Florida nach Köln ins Studio, um dort stellvertretend für Williams nach lukrativen Deals Ausschau zu halten. Ein spontaner Einsatz - aber keine große Herausforderung für den Südtiroler, der seit den 1990er Jahren zu den wichtigsten TV-Managern gehört.



Nachdem er ProSieben und Premiere (heute Sky) groß machte, gründete er 2014 gemeinsam mit Judith Williams die Glow Inovation Group, die sämtliche Deals, die Williams in 'Die Höhle der Löwen' abschließt, betreut. Während der Teleshopping-Star aber meist vor der Kamera präsent ist, operiert Kofler dahinter. Sein kurzer Ausflug ins TV war für ihn dennoch eine gelungene Abwechslung. Dem Medienmagazin 'DWDL' erzählte er:

Für mich war das eine inspirierende und erfreuliche Erfahrung. Die Produktion war ausgesprochen professionell und die Gesprächssituation in unternehmerischen Verhandlungen war ja nicht neu für mich. Ich musste mich überhaupt nicht verstellen, alles fühlte sich natürlich und organisch an.



Wir sind gespannt, welche Deals Dr. Georg Kofler in 'Die Höhle der Löwen' noch an Land zieht!