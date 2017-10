Whatsapp schaltet endlich die Funktion frei, auf die wir schon lange gewartet haben

Es ist der Klassiker, wenn man mit seiner besten Freundin verabredet ist: "Wo bist du gerade?" – "Warte, ich schick dir den Standort" … … "Und jetzt?" – "Warte, ich schicke nochmal den Standort!"

Doch damit ist jetzt Schluss. Ab jetzt können Whatsapp-User ihren Kontakten den eigenen Live-Standort mitteilen! Einmal verschickt, zeigt Whatsapp bei deinen Freunden also in Echtzeit an, wo du gerade bist. Oder du kannst schauen, wie weit deine Freundin, mit der du schon seit zehn Minuten verabredet bist, wirklich ist.

Aber ist das nicht eine Stalker-Funktion?

Nein, Angst vor Spionage müssen wir nicht haben: Du als Nutzer entscheidest, für wen du den Live-Standort freigibst. Und: Du gibst ihn auch nicht unbedingt permanent preis. Wenn du deinen Live-Standort verschickst, fragt dich Whatsapp, ob du ihn für 15 Minuten, eine Stunde oder noch länger teilen möchtest. Niemand kann dich also Tage später noch aufspüren, wenn du das nicht möchtest.

Gibt's das auch für mein Handy?

Whatsapp hat angekündigt, dass das Update mit dem Live-Standort für alle Apple-iPhones und Android-Smartphones veröffentlicht wird. Es gibt leider einige wenige Handys, die der Messenger nicht unterstützt, hier läuft Whatsapp generell nicht.

Wie bekomme ich die neue Funktion?

Wenn du deinen Live-Standort auch verschicken möchtest, musst du nur mit dem nächsten Update dein Whatsapp aktualisieren. Die neue Version der App, die in den kommenden Wochen für alle Nutzer nach und nach freigeschaltet wird, beinhaltet das Live-Standort-Update und kommt automatisch. Wenn dir in deinem App-Store noch kein Update angezeigt wird, hab' einfach noch ein bisschen Geduld!

Die neue Funktion hatten Experten bereits Anfang des Jahres angekündigt – und jetzt ist es endlich so weit! Wir freuen uns, beim nächsten Shopping-Trip mit unseren Freundinnen gleich mal auszuprobieren, wie es klappt …