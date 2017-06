Aus für WhatsApp: Für viele Handys wird der Dienst eingestellt!

Für viele von uns ist es die wichtigste App auf unserem Handy: WhatsApp. Mit dem Messenger planen wir den nächsten Mädelsabend, chatten mit unseren Freunden oder geben Mama schnell durch, dass es uns gut geht. Doch ab dem 30.Juni 2017 werden tausende WhatsApp-User auf die praktische App verzichten müssen - weil ihr Handy zu alt ist.



Der Messenger-Dienst hat angekündigt, dass zum Ende des Monats WhatsApp auf zahlreichen älteren Handys nicht mehr funktionieren wird. Der Grund: Die Entwickler wollen ihre Arbeit vor allem mit Blick auf die Zukunft auf Handy-Modelle konzentrieren, die mehr technische Möglichkeiten bieten. Und so gucken viele Nutzer am Ende des Jahres in die Röhre.



Viele Nutzer haben ja noch ältere Handys - sei es aus Kostengründen, oder weil sie nicht immer die neueste Technik haben müssen. Doch dann heißt es nun: Umstellen! Wenn ihr noch ein betroffenes Handy habt und weiterhin WhatsApp nutzen wollt, führt wohl kein Weg am Kauf eines neuen Handys vorbei.



Folgende Handys und Betriebssysteme sind vom WhatsApp-Aus betroffen:



• iPhone 3GS / iOS 6

• Android 2.1 und Android 2.2

• BlackBerry OS sowie BlackBerry 10

• Nokia S40



• Nokia Symbian S60



• Windows Phone 7

• Sony Ericsson Vivaz

• Samsung i8910