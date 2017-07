Kate und William besuchen Hamburg - und wir sind live dabei!

Tipp für Fans: Video ab Minute 8:40 schauen !

Royaler Besuch in Hamburg! Prinz William (35) und Herzogin Catherine (35) sind am Freitagvormittag in Hamburg angekommen. Die beiden reisten ganz bürgerlich mit den Zug aus Berlin in die Hansestadt, um dort unter anderem das neue Konzerthaus Elbphilharmonie zu besichtigen.

In Hamburg trägt Kate ein fliederfarbenes Kleid, ihr Gatte einen schnieken Anzug. Schade für die Fans: Die Prinzenkinder George und Charlotte durften nicht mit zum Bad in der Menge. Sie werden erst gegen Abend wieder zu ihren Eltern stoßen, bevor es für die Familie zurück nach England geht.