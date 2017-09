Mann entdeckt Foto seiner verstorbenen Frau im Hochzeitskleid

Nachdem die junge Mutter Michelle im Juli 2013 die schreckliche Krebs-Diagnose erhielt, heiratete sie ihren Freund John Polo standesamtlich. Eine Operation konnte sie erstmal retten – doch nach drei Jahren kam der Krebs zurück. Diesmal unheilbar.

Das Paar plante die Hochzeitsfeier im Februar 2016, doch nur zwei Wochen davor starb Michelle. Eine Woche nach Michelles Tod nahm John allen Mut zusammen und schaute in das Handy der Verstorbenen. Dort fand er ein Bild von Michelle im Brautkleid.

"Das ist meine Ehefrau. In ihrem Hochzeitskleid", schrieb John in einem emotionalen Beitrag auf Facebook. "Das Hochzeitskleid, in welchem ich sie niemals sehen werde." Als er das Foto entdeckte, wurde er von seinen Gefühlen überwältigt: "Ich war überglücklich und am Boden zerstört zur gleichen Zeit, aber wenn ich diesem Moment eine ganz bestimmte Emotion zuordnen sollte, ist es Stolz, unbegreiflicher Stolz", sagte er gegenüber 'Daily Mail'.

Wir wünschen dem Witwer viel Kraft in dieser schweren Zeit.