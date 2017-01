Wow, sind die verliebt: Lena zeigt zum ersten Mal ihren Freund Max!

Wenn es eine Sache gibt, die Lena Meyer-Landrut komplett aus der Öffentlichkeit raushält, dann ist es ihre Beziehung! In Interviews beantwortet sie kaum Fragen zu ihrem Freund Max und Fotos gibt es erst recht keine – bis jetzt! Denn auf ihrem Instagram-Account teilt die Sängerin nun endlich einen zuckersüßen Paar-Schnappschuss aus dem gemeinsamen Bali-Urlaub.

Arm in Arm schaut das Paar aufs Meer und scheint die Auszeit in vollen Zügen zu genießen. „You <3“, schreibt die 25-Jährige dazu und obwohl es nur ein kleines Wort ist, sagt es doch alles.



You ❤ Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:17 Uhr





Schön zu sehen, dass es noch immer Beziehungen gibt, die trotz Showbiz und Rampenlicht so beständig zu sein scheinen. In einem Interview mit ‚Bunte’ verriet Lena vor einiger Zeit. „Ich bin seit hundert Jahren vergeben und glücklich. Er ist eine Konstante.“ Alles, was sie bisher über ihren Freund verriet, ist, dass er Max heißt, Basketballer ist und zusammen mit ihr in Köln lebt – aber das reicht ja auch, oder?