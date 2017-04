Diese Zwillinge spielen 'Die Eiskönigin' nach - zum Dahinschmelzen!

Wir alle haben diesen einen Lieblingsfilm aus unserer Kindheit. Wir haben ihn schon tausendfach gesehen und können regelrecht mitsprechen. Doch diese beiden Knirpse lassen uns staunen: Die Zwillingsschwestern sind gerade mal zwei Jahre alt und können ihre liebste Szene aus 'Die Eiskönigin – völlig verfroren' eins zu eins nachspielen. Sie wissen ganz genau, was zwischen den Figuren Elsa und Anna passiert.

Die wohl niedlichsten Elsa-Fans

Es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell sich Kinder Dinge merken können. Aber das hier ist wirklich verblüffend. Und das Netz ist begeistert! Das Video hat an die 50 Millionen Aufrufe. Ob den beiden Mädchen wohl eine Schauspielkarriere bevorsteht? Das Original stellen sie zumindest jetzt schon in den Schatten. Guckt euch das Video unbedingt bis zum Schluss an - einfach zuckersüß!