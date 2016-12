Wir sehen, was Krieg wirklich bedeutet

Während wir unsere letzten Weihnachtsvorbereitungen treffen und um die Toten von Berlin trauern, erreicht uns ein erschütterndes Video aus Aleppo. Es führt uns plastisch das unvorstellbare Grauen vor Augen, das die Menschen in der syrischen Stadt erleiden müssen. Und den Horror der Kinder.

Der „Channel 4 News“-Reporter Matt Frei hat seinen Beitrag im letzten Krankenhaus Aleppos gefilmt und wurde dabei Zeuge der schrecklichen Umstände vor Ort. Die Bilder sind schwer auszuhalten - aber sie geben uns eine Ahnung davon, was Krieg wirklich bedeutet. Und warum immer alles getan werden muss, um ihn zu verhindern oder wenigstens zu beenden.

Die Menschen im Krankenhaus wurden ausgebombt

Immer wieder ist das blutende, staubige kleine Mädchen Ayah zu sehen, das emotional wie versteinert wirkt. Anders etwa als die erwachsene Frau Um Fatima, die nach dem Bombardement ihres Wohnhauses weinend durch das Krankenhaus irrt. Sie und ihre Familie wurden im Schlaf von dem Angriff überrascht, er nahm ihr alle Kinder. Auch der Nachbarsjunge Mahmoud, ein Teenager, schluchzt hemmungslos, als er mit seinem toten Bruder auf dem Arm ins Krankenhaus kommt. Der kleine Ishmael Mohammed durfte nur einen Monat leben.



Lies auch "Der schlimmste Ort der Welt" - so könnt ihr den Menschen in Aleppo helfen

Doch wie das erstarrte Mädchen, das im Beitrag immer wieder auftaucht, sind auch die beiden kleinen Geschwister verstummt, die im Krankenhaus nach ihrer Mutter suchen. Ihren Vater mussten sie in den Trümmern ihres Wohnhauses zurücklassen. Ob sie Waisen sind, wissen sie noch nicht. „Aleppo ist ein Ort, an dem die Kinder aufgehört haben zu weinen“, kommentiert Reporter Matt Frei das Ausmaß der Not und der Verzweiflung.

>> Hier könnt ihr spenden