"Capri-Sonne" gibt's nicht mehr - neuer Name für den Kult-Drink!

Dieses Trinkpäckchen kennen wir wohl alle (und auch den Kampf mit dem verdammten Strohhalm): "Capri-Sonne" ist ein Drink, der uns schon seit Jahren begleitet. Unterwegs eine orangige Erfrischung? Strohhalm reinpieken und lostrinken!

Doch nun stehen große Änderungen bevor: Den Namen "Capri-Sonne" gibt's demnächst nicht mehr! Die Macher ändern den Namen und gleichen ihm den internationalen Markt an. Demnächst heißt "Capri-Sonne" also - wie in 110 anderen Ländern auch - einfach "Capri-Sun".

Mit der Namensänderung kommt auch ein neues Design auf den deutschen Markt. Vom Unternehmen heißt es: „Unsere Marke lebt davon, dass sie sich immer wieder an aktuelle Trends anpasst und teilweise auch neu erfindet. Nur so kann sie auf Dauer weiterwachsen.“

Die Verbraucherzentrale ist übrigens nicht so begeistert vom neuen Look des Kult-Drinks. Obwohl so viele Orangen auf der Packung sind, ist kaum Orangensaft in dem Trinkpäckchen, heißt es auf Facebook: