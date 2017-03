'Ewige Helden'-Star Tanja Szewczenko will gewinnen - und weiß auch schon wie!

Sie waren oder sind noch immer die besten in ihrer Disziplin und haben nicht nur einmal Sport-Geschichte geschrieben. Die Top-Athleten bei 'Ewige Helden' sind es gewöhnt, immer und überall die Besten zu sein. Doch was passiert, wenn sie sich plötzlich untereinander messen müssen? In spannenden Wettkämpfen treten Olympiasieger und Weltmeister gegeneinander an - und geraten nicht nur einmal physisch und psychisch an ihre Grenzen.

Eine von ihnen ist auch Tanja Szewczenko. Die Eiskunstläuferin hat vor 16 Jahren ihre Schlittschuhe an den Nagel gehangen und sich seitdem der Schauspielerei gewidmet. Die Erfolge, die sie in all den Jahren zuvor verbuchen konnte, bleiben aber unvergessen. Mehrfache deutsche Meisterin und Bronze bei einer Welt – und Europameisterschaft – das muss ihr erst einmal einer nachmachen.



Kein Wunder also, dass die 39-Jährige nach wie vor für den Sport brennt. Die Teilnahme bei 'Ewige Helden' war für sie daher eine Herzensangelegenheit. "Ich möchte mich Herausforderungen stellen und schauen, was noch so möglich ist!" Ihre größte Stärke im Kampf gegen die anderen Profis? "Meine Willenskraft!" Doch auch Tanja weiß, dass ein starker Wille nicht alles ist. Was ihre größte Schwäche ist und was ihr in diesem Wettkampf zum Verhängnis werden könnte, verrät sie oben im Video:



Für Tanja Szewczenko wird 'Ewige Helden' kein Zuckerschlecken. Doch sie wäre jetzt nicht da, wo sie ist, wenn nicht auch sie ein Ass im Ärmel hätte, das sich gewachsen hat. In ihrem Heimspiel hat sich die 39-Jährige deswegen eine ganz besondere Challenge für ihre Mitsportler überlegt. Wie sie Fabian Hambüchen, Julius Brink und Co. so richtig aufs Glatteis führen will, erklärt sie hier:







