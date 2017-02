"Ein Tag ohne Frauen": Generalstreik gegen Trump!

Nach dem weltweiten "Women's March" anlässlich der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar ist in den USA nun ein Generalstreik der Frauen geplant.

Die Organisatorinnen des „Women’s March“ haben bei Instagram einen „Tag ohne Frauen“ angekündigt - Datum offen.

Auf dem Post steht lediglich: "General Strike: A Day without a Woman. Date to be announced" ("Generalstreik: Ein Tag ohne Frauen. Datum wird veröffentlicht.")

The will of the people will stand. A photo posted by Women's March (@womensmarch) on Feb 6, 2017 at 8:03am PST

Trotz der spärlichen Informationen stieß die bloße Ankündigung auf großes Interesse – der Post wurde innerhalb von Stunden fast 30.000 Mal geliked.

Der Streik ist nicht der erste seit Trumps Amtseinführung, als bereits mehr als 7000 Menschen gegen seine frauenfeindliche Politik streikten. Er wurde von der feministischen Organisation "National Women's Liberation" organisiert. Eine andere Frauen-Organisation plant einen Generalstreik am 17. Februar.

Es zeigt sich: Der Protest der Frauen gegen Trump geht weiter!