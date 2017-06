Wir gratulieren: In Kolumbien haben 3 Männer geheiratet! 💘

Deutschland ist ein fortschrittliches Land. Oder?

Äm, ja, geht so. Fragt man zum Beispiel gleichgeschlechtlich und /oder polyamor Liebende, schütteln viele den Kopf. Denn während hierzulande immer noch über die "Homo-Ehe" gestritten wird, dürfen in Kolumbien inzwischen sogar drei Männer heiraten. In dem überwiegend katholischen Land haben homosexuelle Paare auch die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren.

Es ist die erste offizielle Ehe zu dritt

Der Schauspieler Victor Hugo und seine beiden Partner Alejandro Rodriguez und Manuel José Bermúdes (Foto oben) sind am 3. Juni in Medellín eine Ehe zu dritt eingegangen. Mit der sogenannten "Trieja" wurde sowohl die gleichgeschlechtliche Liebe als auch die Polyamorie offiziell als Lebensform anerkannt.

„Wir sind eine Familie, eine Familie, die in Polyamorie lebt“

Victors Ehepartner hatten bereits im Jahr 2000 die erste öffentliche Schwulen-Hochzeit in Kolumbien gefeiert. Später kam Victor Hugo dazu. Irgendwann war das Trio zu viert, doch der Vierte im Bunde, Alex Esneider Zabala, starb vor drei Jahren an Krebs. Seiner wurde bei der Dreier-Hochzeit besonders gedacht. Victor Hugo betonte: „Wir sind eine Familie, eine Familie, die in Polyamorie lebt.“

Bei der Ehe handele es sich um die erste ihrer Art, sagt German Rincon Perfetti, Anwalt des kolumbianischen Verbands der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen: „Damit wird anerkannt, dass es noch andere Formen der Familie gibt.“

Und wie sieht es bei uns aus?

In Deutschland dürfen gleichgeschlechtliche Paare lediglich eine „eingetragene Lebenspartnerschaft“ eingehen, die zwar die gleichen Pflichten wie eine heterosexuelle Ehe beinhaltet, nicht aber dieselben Rechte. So kommen homosexuelle Paare weder in den Genuss des Ehegattensplittings, noch dürfen sie - mit Ausnahme von Stiefkindern - Kinder adoptieren.