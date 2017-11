Neues Logo: So hast du deinen Aldi-Markt noch nie gesehen

Da werden sich sehr viele Aldi-Kunden umgewöhnen müssen: Aldi Süd ändert seinen Look – alle, die das bisherige orange-blaue Aldi-Logo gewöhnt sind, werden in der nächsten Zeit erstmals das neue Logo an der Fassade ihres Stamm-Marktes sehen.

Der Logo-Wechsel war von Aldi bereits vor mehreren Monaten angekündigt worden – nun wird er Realität. In den kommenden Wochen werden alle Süd-Filialen nach und nach umgerüstet, erste Läden haben sogar schon Ende Oktober den neuen Look verpasst bekommen. Bis sämtliche Logos, Einkaufswagen und Werbeposter ausgetauscht sind, kann mehr als ein Jahr vergehen.

Das neue Aldi-Logo sei "modern und sympathisch, ohne seinen Widererkennungswert zu verlieren," sagt Aldi-Süd-Sprecherin Kirsten Geß. Für die Kunden bedeutet es vor allem erstmal eine große Umstellung.

Das Logo-Makeover ist übrigens die erste Änderung an dem ikonischen Aldi-Logo seit 2006.