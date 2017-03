Aldi eröffnet einen neuen Laden und verkauft nur ein Produkt

Aldi geht neue Wege: Der Kult-Discounter plant aktuell eine spektakuläre Neueröffnung. Und zwar wird der neue Aldi nur vier Tage öffnen - und es gibt nur ein einziges Produkt zu kaufen!

Geplant ist nämlich ein so genannter Pop-Up-Store, der übers kommende Wochenende (17. bis 21. März) in Düsseldorf eröffnen soll. Während dieser Zeit läuft die Weinmesse "ProWein" in der NRW-Landeshauptstadt, entsprechend gibt's im Pop-Up-Aldi nur Wein zu kaufen.

12 verschiedene Sorten werden an den fünf Verkaufstagen angeboten. "Meine Weinwelt" heißt der Laden, der unterstreichen soll, dass Aldi Süd der größte Weinhändler Deutschlands sei. In einer Mitteilung heißt es: "Wir sind stolz auf die Auswahl unserer Weine und möchten unsere Weinkompetenz mit diesem einzigartigen Event unterstreichen."