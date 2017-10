Wichtiger Rückruf bei Aldi: Salmonellen-Gefahr in Wurst!

Welches Produkt ist genau betroffen?

Der Wursthersteller Hans Kupfer & Sohn lässt die 'Salami Piccolini Mediterran' zurückrufen.



Betroffen ist die Mini-Salami mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.10.2017 sowie der Chargennummer HKS169171. Die Wurst wurde in Filialen der Handelskette Aldi Nord verkauft und zwar ausschließlich in Berlin und Hamburg, sowie in den Bundesländern Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein.



Womit muss ich rechnen, wenn ich das esse?



In vereinzelten Proben der Salami waren Salmonellen gefunden worden, deswegen ruft der Hersteller das Produkt vorbeugend zurück. Salmonellen können schwere Magen-Darm-Erkrankungen wie z.B. Durchfall hervorrufen. Von dem Verzehr wird daher dringend abgeraten.



Was kann ich als Kunde jetzt tun?



Das Produkt wurde sofort aus dem Verkauf genommen. Kunden können die Mini-Salami - auch ohne Kassenbon - in ihrem Markt zurückgeben. Bei weitere Fragen können sich Kunden an das Unternehmen Hans Kupfer & Sohn unter der Telefonnummer 09872/804520 wenden.