Aldi geht neue Wege und schafft die Plastik- UND Papiertüten ab

Aldi Süd und Aldi Nord wagen einen großen Schritt, der unser Einkaufsverhalten verändern wird: Bald wird es in keiner Filiale mehr Einwegtüten geben. Aber nicht nur Plastik wird aus dem Discounter verbannt, auch die Papier-Version der Tüten soll abgeschafft werden. Damit überholt Aldi andere große Supermarktketten wie Rewe, Penny oder Real und zeigt sich innovativ.



Nachhaltigkeit wird ab jetzt zentrales Thema



„Wir gehen ganz bewusst einen Schritt weiter und verzichten nicht nur auf umweltbelastende Plastik-Wegwerftüten, sondern auch auf die vielerorts gängigen Papiervarianten. Diese bieten nämlich aufgrund ihres höheren Energie- und Wasserverbrauchs in der Produktion sowie der geringeren Haltbarkeit nach jetzigem Stand der Technik keine nachhaltige Alternative“, so Philipp Skorning, Group Buying Director für Qualitätswesen und Responsibility bei ALDI SÜD.

Im Oktober 2018 soll die komplette Umstellung abgeschlossen sein, bis dahin wird Aldi allerdings den Preis für Einwegtüten von 10 bzw. 15 Cent auf 20 Cent erhöhen. Diese Einnahmen sollen dann ausschließlich für Umweltprojekte eingesetzt werden, schon einmal ein kleiner Vorgeschmack, um Aldi zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Unternehmen zu machen.



Das Mehrwegprinzip übernimmt



Aber womit tragen wir denn dann bald unsere Einkäufe nach Hause? Die neue Aldi-Tragetasche besteht aus über 80 Prozent Recycling-Material und kann damit schon fast als unsterblich bezeichnet werden. Eine Wiederverwendung ist garantiert, zudem soll sie mit ihrer Größe und Stabilität einen besseren Komfort bieten als alle vorherigen Tüten. Das I-Tüpfelchen der neuen Tasche ist der „Blaue Engel“, mit dem sie zertifiziert ist.

Durch diese Aktion will Aldi zum Vorreiter werden. Leider gilt aber immer noch: Plastikverpackungen gibt es eindeutig im Überfluss und auch an der Entsorgung scheitert es. Eine allgemeinere und radikalere Veränderung in Bezug auf Plastik ist dringend notwendig um Nachhaltigkeit garantieren zu können.

Was kann ich tun?



Bekanntermaßen beginnt Veränderung immer bei einem selbst! Wie also können wir zu einer plastikfreieren und umweltfreundlicheren Welt beitragen? Ganz einfach ist es zum Beispiel beim Einkaufen. Der Verzicht von Plastikflaschen ist überhaupt nicht schmerzhaft, schließlich gibt es heutzutage Wassersprudler und natürlich das gute alte Leitungswasser, welches überall in Deutschland herrlich erfrischend schmeckt. Auch der Wechsel vom Kühlregal zur Frischetheke bewirkt weniger Plastik in der Verpackung. Probiere es doch mal aus und du wirst merken, dass es ganz easy ist!