Hilferuf: Berührender Brief einer Krankenschwester an Angela Merkel

In einem offenen Brief an Angela Merkel beschreibt die Krankenschwester Jana Langer die Missstände im deutschen Gesundheitssystem. In ihrem Hilferuf prangert sie die miserableren Zustände von überarbeiteten Krankenpflegern an und macht deutlich, was für ein Druck auf ihnen lastet.







Die Krankenschwester arbeitet nach eigener Aussage seit mehr als 20 Jahren in ihrem Beruf und muss mitansehen, wie die Missstände stetig wachsen: "Patienten sind zu Wirtschaftsfaktoren geworden, sind Fallzahlen und Kostenfaktoren. Menschen sind sie keine mehr, und sie als solche zu behandeln, unmöglich“, so Jana Langer.



Die Probleme seien wirklich gravierend: "Innerlich gekündigtes Personal, schlecht bezahlte Hilfskräfte mit entsprechender Motivation, überarbeitete und übermüdete Pflegekräfte, die nur noch versuchen, den größten Schaden abzuwenden, sind alltägliche Bilder in jeder Klinik von Deutschland."



Das muss sich ändern:

Die Krankenschwester wünscht sich eine Reform, bei welcher der Patient wieder im Mittelpunkt steht: "Sorgen sie dafür, dass wir auch die nötigen Mittel an die Hand bekommen, um uns nicht täglich strafbar zu machen und mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen."



Die Krankenschwester erntet zahlreichen Zuspruch

„Über eine Million Pflegekräfte arbeiten und leiden in Ihrem Land, das Sie regieren. Sie tragen die Verantwortung für jene, die Ihnen das Vertrauen ausgesprochen haben", so die Krankenschwester stellvertretend für alle ihre Kollegen. Und mit diesen Worten spricht sie zahlreichen Menschen aus der Seele. Ihr Brief wurde fast 50.000 Mal geteilt und viele berichten in den Kommentaren unter dem Post von ihren ähnlichen Erfahrungen.