Angelina Jolie: Gesichtslähmung nach Trennung von Brad Pitt

Angelina Jolie schien stärker unter der Trennung von Noch-Ehemann Brad Pitt gelitten zu haben, als bisher angenommen. Wie sie der 'Vanity Fair' nun in einem Interview verriet, soll sie der Rosenkrieg und der Streit um die Kinder so sehr mitgenommen haben, dass sie zeitweise unter einer Fazialislähmung litt.

Dabei handelt es sich um eine Nervenstörung, die die Gesichtsmuskulatur teilweise bis ganz lähmt. Im Falle von Angelina Jolie habe eine Gesichtshälfte schlaff heruntergehangen. Erst eine Behandlung mit Akupunktur habe der 42-Jährigen geholfen, das Problem in den Griff zu bekommen.

"Manchmal stellen sich Frauen in Familien selbst an die letzte Stelle, bis es sich an ihrer eigenen Gesundheit bemerkbar macht."