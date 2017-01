Der Bachelor 2017: Hier gibt’s alle News und Fakten zur neuen Staffel

Am 1. Februar geht der Rosen-Kampf in die nächste Runde. Ein neuer attraktiver Junggeselle begibt sich auf die Suche nach seiner Traumfrau. Beim Bachelor 2017 werden 22 Kandidatinnen, um ihren Rosenkavalier kämpfen. Es kommen acht spannende Wochen voller Abenteuer, Emotionen und purer Romantik auf uns zu. Für den Bachelor 2017 geht es nach Florida, wo er dann auf seine Herzensdamen trifft. Wir freuen uns auf vielfältige Flirt-Strategien, zauberhafte Dreamdates und vor allem auf das Ende jeder Folge: ‚Die Nacht der Rosen’.

Der Bachelor 2017: Sebastian Pannek soll der diesjährige Rosenkavalier sein

Noch ist nichts bestätigt, aber die Gerüchteküche brodelt: Der Bachelor 2017 soll das 30-jährige Model (natüüüürlich ist er Model! Aber wir müssen zugeben: ganz süß ist er ja) Sebastian Pannek aus Köln sein. Natürlich nimmt Sebastian nur an der RTL-Kuppelshow teil, weil er die große Liebe sucht. Mit seinen grünen Augen, seinem 1a-Waschbrettbauch, dem sexy Dreitagebart und großen Rehaugen würde er die Damenherzen definitiv beglücken. Der BVB-Fan hat für Marken wie Adidas, Esprit und Marc O’Polo gemodelt und spielt in seiner Freizeit gerne Fußball. Und natürlich nimmt Sebastian nur an der RTL-Kuppelshow teil, weil er die große Liebe sucht. Damit wäre er wohl ein wirklich heißer Nachfolger von Leonard Freier, den Bachelor 2016.

Der Bachelor 2017: Der erste Trailer der neuen Staffel

Der Bachelor 2017 sucht nach seiner Cinderella. Das Motto der neuen Bachelor-Staffel lautet nämlich: Es war einmal, ein einsamer Prinz. Ulala, fast schon märchenhaft! Wem wohl am Ende der Schuh passt?

Der Bachelor 2017: Die ersten zehn Kandidatinnen sind bekannt

Der Bachelor 2017 bekommt mal wieder die unterschiedlichsten Frauen auf dem silbernen Tablett serviert. Von der Studentin über die Kosmetikerin bis hin zur Musicaldarstellerin – es sind wieder spannende Single-Frauen dabei. Wer am Ende wohl dem Bachelor Sebastian Pannek den Kopf verdreht und die letzte Rose bekommt?

Schaut man sich die Frauen an, könnte man zumindest annehmen, dass sie alle schon in den letzten Bachelor-Staffeln dabei waren. Aber nein, wir können dir versichern, das sind alles neue Kandidatinnen, wenngleich diese auch 2017 wieder so einige Klischees erfüllen.

Da hätten wir zum Beispiel die Selbstbewusste, die Schüchterne, die Tätowierte oder die mit übergroßer Hornbrille. Jap, alles schon mal da gewesen – und trotzdem freuen wir uns schon jetzt wie Bolle auf den 1. Februar 2017, wenn wieder munter Rosen verteilt werden und wir ganz nah dabei sein dürfen, wie ein neuer DJ und ein neues Playmate herangezüchtet werden.

Das sind die Kandidatinnen für den Bachelor 2017:

Anna (24) ist BWL-Studentin aus Wolfsburg.

Inci (23), Sport- und Fitnesskauffrau aus Auenwald.

Alesa (24), studiert Public Management und kommt aus München.

Clea-Lacy (25), Bürokauffrau aus Rastatt.

Erika (25), BWL-Studentin aus Geislingen.

Fabienne (25), Kosmetiker aus Hannover.

Julia F. (27), Musicaldarstellerin aus Regensburg.

Julia P. (21) ist Flugbegleiterin aus Dormitz.

Kattia (28) arbeitet als Dolmetscherin und kommt aus Kassel.

Viola (26) ist Friseurmeisterin aus München.

