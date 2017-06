Bachelorette: Die Jungs sind ganz wuschig - aber nicht wegen Jessi 😏

Gestern Abend war es wieder soweit. PĂŒnktlich um 20:15 Uhr mache ich es mir auf der Couch bequem, schalte den Fernseher ein – und wundere mich! Wundere mich darĂŒber, ob aus der Bachelorette mittlerweile der Bachelor geworden ist. Denn statt echter MĂ€nner flimmern 14 weinerliche MĂ€dchen ĂŒber den TV-Bildschirm.

Die grĂ¶ĂŸte Heulsuse unter ihnen: Johannes! Dabei hatte er das große Los gezogen. Denn er ist der AuserwĂ€hlte, der in Folge drei ein Einzeldate mit Bachelorette Jessica Paszka bekommt. Doch kaum haben die beiden ihr pseudo-romantisches Dinner runtergeschlungen, nimmt das Drama seinen Lauf.

Wie kann er nur? Joannes bricht Jessi das Herz!Â

Denn Jessi friert. Und Johannes muss sie retten. Immerhin: "Das Tollste ist, wenn man eine Frau beschĂŒtzen kann. Vor der KĂ€lte!" (In Spanien. Im Sommer. Merkste wat?) So oder so, wenn die Bachelorette friert, hilft nur noch eins: eine Knutscherei! Doch an die schmatzende ZĂŒngelei sind leider auch Bedingungen geknĂŒpft.

Denn Johannes soll seinen Buddies in der Villa nichts von dem Kuss erzĂ€hlen. Doch dafĂŒr ist er einfach zu aufgewĂŒhlt. "Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mir brennt etwas auf dem Herzen, das mir auf dem Herzen brennt!" (Äh, ja ...)



Also erzĂ€hlt er seinen Kumpels, dass er ihnen eigentlich nichts erzĂ€hlen darf – und erzĂ€hlt es ihnen.

So ein Gewissen ist manchmal schon eine doofe SacheÂ

Blöd nur, dass sich jetzt sein schlechtes Gewissen meldet. Also erzÀhlt er spÀter auch Jessica, dass er seinen Kumpels von dem Kuss erzÀhlt hat, obwohl er es nicht erzÀhlen durfte. Aber: "Ich musste mich jemandem anvertrauen. Ich hab es nicht mehr ausgehalten!"

Tze tze tze - was ist das nur fĂŒr eine menschenverachtende Show, in der kleinen, hilflosen Wesen eine solch schwere Last auferlegt wird. Immerhin ging es um EINEN KUSS. Als ob man das so einfach wegstecken könnte ...

Da hilft es natĂŒrlich wenig, dass Jessica Paszka nach Johannes’ Beichte so enttĂ€uscht ist, dass sie kein Wort mehr heraus bringt und mit wĂ€ssrigen Augen in die dunkle Nacht hinausstarrt. (Ok, das ist leeeicht ĂŒbertrieben!) GerĂ€cht hat sie sich an der blondierten Petze natĂŒrlich trotzdem: Er musste warten, und bekam als Letzter eine Rose. IN YOUR FACE!

An dieser Stelle:

Liebes ARD-Team von 'Rote Rosen'!

Anbei hĂ€tte ich einen kleinen Story-Vorschlag fĂŒr das nĂ€chste Drehbuch. Darin geht es um eine Frau und einen Mann, die sich kĂŒssen. Das darf aber keiner wissen. Weil der Mann aber ein kleines Weichei ist und es "nicht mehr aushĂ€lt", erzĂ€hlt er seinen kleinen Freundinnen davon. Und das findet die Frau, die er gekĂŒsst hat, natĂŒrlich voll doof. Jetzt noch ein paar TrĂ€nen, ein paar enttĂ€uschte Blicke, das alles unter dem Licht des Vollmondes – et voilĂ !

Wilde Fleischbeschauung in der Jungs-Villa: "Alta ey, alta, ey!"Â

Doch nicht nur Johannes muss ganz schön leiden. Auch die anderen Kandidaten werden vor die wohl grĂ¶ĂŸte Herausforderung ihres Lebens gestellt. Denn Jessica höchstpersönlich hat ihren Jungs den Teufel in die Villa geschickt – und das in Form einer sexy GĂ€rtnerin. (MĂŒsst ihr auch gerade an Desperate Housewives und GĂ€rtner-Hottie John denken? Bei den Typen in der Villa lief es genauso ab - nur in peinlich!)

Der Teufel ist in Wahrheit natĂŒrlich nur eine Freundin der Po-optimierten Rosenkavalierin und soll die sexuell frustrierten Jungs auf die Probe stellen. Was tut sie also? BĂŒckt sich und bĂŒckt sich und – ach ja, bĂŒckt sich! Und die Jungs? Die freuen sich!



Denn: "Der kann ich richtig inne Melonen gucken!" (Danke, Alex!) Auch Andre hat mit seinem plötzlichen HormonĂŒberschuss zu kĂ€mpfen: "Ich will nur noch vögeln!°"Ein anderer Kollege legt vorher lieber gleich selbst Hand an: "Ich geh mal eben einen schnoddern!" (Und wir gehen mal eben brechen ...)

14 sexuell frustrierte Typen brauchen es einfach!Â

Aber was erwartet man(n)? Andre bringt die Problematik auf den Punkt: "Ich bin so ein Typ, ich brauch's natĂŒrlich auch." Deswegen erst mal ordentlich die Eier kraulen. Diese TĂ€tigkeit nimmt ohnehin gefĂŒhlt (haha!) die HĂ€lfte der Sendezeit ein. Ob die Jungs verstanden haben, das Ostern schon vorbei ist?

Wahrscheinlich nicht, denn das wĂŒrde schließlich ein Mindestmaß an Intelligenz voraussetzen und davon ist leider nichts mehr ĂŒbrig. Schuld daran ist das Relaxen unter der Sonne Marbellas. NatĂŒrlich! Dr. Manuel findet nĂ€mlich: "Dieses Rumliegen hat mich schon 10 IQ-Punkte gekostet!"

GlĂŒck fĂŒr ihn, dass er offensichtlich genug davon hat, dass 10 ĂŒberhaupt abgezogen werden können. (Übrigens war das wahrscheinlich auch der Grund, warum er am Ende rausgeflogen ist!) Davon kann bei seinen Bachelorette-Kumpels nicht die Rede sein. Das beweisen sie zumindest mal wieder eindrucksvoll bei einem der grausigen Gruppendates.

Wer schön sein will, muss dumm sein?Â

Verkleidet als Torero-Lachnummern (Ein Applaus an die Requisite an dieser Stelle!) machen sie mit Jessi einen Flamenco-Kurs – und beweisen dabei wieder einmal: Wer gut aussieht, kann offenbar nicht auch noch Talent haben! Hallo? Immer diese AnsprĂŒche im deutschen TV! Pff!

Zum GlĂŒck legt die Paszka darauf eh nicht so viel Wert. Gutes Aussehen reicht ihr eigentlich schon. Die MĂ€nner dĂŒrfen aber nicht ĂŒberstylt sein. (Sagt sie und sieht selber aus wie ein explodierter Bibo in rot!) Und mir stellt sich eigentlich nur noch die Frage: IST DIE FRAU BLIND? Oder hat sie bei der Knutscherei mit Johannes vielleicht zu viel von seiner Blondierung eingeatmet?

