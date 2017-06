Die Bachelorette will endlich Sex. Und die Jungs? Die nicht! 🙈

Äh, ich muss mal ganz doof fragen: Habe ich gestern Abend die richtige Sendung geguckt? Es sah zwar aus wie die Bachelorette, hat sich aber ganz und gar nicht so angehört: Als Rosenkavalierin Jessica Paszka Glatzkopf Niklas nĂ€mlich fragt, ob er die Nacht mit ihr verbringen wolle, antwortet dieser plötzlich: "Nein, niemals!" HÀÀÀÀÀ?

Und damit nicht genug, schließlich ist eine Abfuhr immer nur so gut wie ihr Überbringer. Niklas geht lieber auf Nummer sicher: "Ich wĂŒrd’ dich auch nicht kĂŒssen wollen! Da brauchst du dir keine Sorgen machen! Das will ich gar nicht!" Autsch! Also so wird das nichts mit der Zukunft als Dschungel-Königin oder Schlager-Star am Ballermann – so viel steht fest.

Jessi wollte ihn natĂŒrlich nur "testen". Ja nee, is klar!

Seine Chance, die forsche Jessica doch noch um den Finger zu wickeln, hat sich der Typ aus Lingen dennoch nicht verspielt. Das war doch alles nur ein Scherz! Die Bachelor-VerschmĂ€hte aus dem Jahr 2014 wollte ihren potenziellen Lover in spe einfach nur testen (wie könnte es anders sein!?).Â

Denn eins dĂŒrfen wir hier nicht vergessen: Die 27-JĂ€hrige sucht die große Liebe und nicht etwa ein flĂŒchtiges Abenteuer, das sie in die Schlagzeilen des Boulevard katapultiert. Tze tze tze an alle, die so was auch nur denken!

Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist ... zum KOTZEN

So ein bisschen scheint die Abfuhr von Niklas dann aber doch am manikĂŒrten Ego der Po-gelifteten Jessi zu nagen. Beim nĂ€chsten Date dĂŒrfen nĂ€mlich gleich vier der Testosteron geladenen Milchbubis um die Gunst der Bachelorette buhlen.

Und damit endlich mal ein bisschen Erotik in die Schnarch-Veranstaltung von RTL kommt, hat die Blondine ihre Lover kurzerhand auf ein Boot verfrachtet und die lustige Seefahrt unter das Motto 'Fifty Shades of Grey' gestellt.

Bei Jessica bekommt selbst Christian Grey Angst!

Jessica Paszka sucht nĂ€mlich nicht nur irgendeinen Mann. Oh nein! Sie sucht einen Mr. Grey. Jemanden, der weiß, was er will, und sie so richtig hart anpackt. (Ihre Worte, nicht unsere!) Ihre erotischen EnthĂŒllungen kommen allerdings nicht bei jedem gut an.

Kaum ausgesprochen, kriegt ausgerechnet Dr. Marlon (Er ist Arzt ... noch!) erst mal das Kotzen. Ob das nun an Jessis Peitschen-Gelaber lag oder am peitschenden Wellengang, lÀsst sich nicht eindeutig sagen.

Manuel kotzt und die anderen posen - lÀuft!

Da hilft es auch nicht, dass ihm das Möchtegern-Playmate die ganze Zeit den SektkĂŒbel unter die Nase hĂ€lt, wĂ€hrend die anderen Jungs noch immer munter an den Segeln kurbeln, in der Hoffnung, dass Jessi endlich ihre hart angeschluckten Muskeln bemerkt. Ehrlich Jungs, habt ihr keine Selbstachtung? (Das ist eine rhetorische Frage, aber das versteht sich von selbst, oder?)

Aber immerhin: Das neuen AushĂ€ngeschild der deutschen Trash-Landschaft scheint das Unbehagen ihrer vier Skipper zu bemerken. "Alles wird gut. Wir haben alle gute Laune!" Ja, liebe Jessi, sag’ es ruhig noch ein paar Mal, vielleicht wird es ja in einer der nĂ€chsten Folgen tatsĂ€chlich wahr.

Ein Massaker in der Jungs-Villa sorgt fĂŒr den ersten richtigen Schock-Moment

Es sei denn, einer der noch 17 verbliebenden Style-Klone krepiert bis dahin. WĂ€hrend die Bachelorette nĂ€mlich munter an der KĂŒste Marbellas entlangschippert (und ihre Begleiter zum Reiern bringt), kommt es in der Jungs-Villa zum blutigen Massaker.

Die dramatische Szene:

Alex geht in die KĂŒche.

Er will sich einen Teller holen, denn er hat Hunger.

Doch dann nimmt die Katastrophe plötzlich ihren Lauf.

Der Teller fÀllt aus seiner Hand.

Und auf seinen Fuß.

Das Blut spritzt.

(Na gut, dass ist jetzt ein bisschen ĂŒbertrieben!) Sein Fuß blutet.

Sofort legt sich Alex auf die Couch und wird von seinen Kollegas verarztet.

Doch die Schmerzen dauern an.

Jetzt gibt es nur noch eine Rettung: der Notarzt muss her.

Zwei Stunden spĂ€ter hĂ€lt ein Krankenwagen mit Blaulicht und quietschenden Reifen (ok, auch das ist eeetwas ĂŒbertrieben ...) vor der Villa und transportiert den verletzten Alex ab. Ich sag euch: Diese Szene hĂ€tten selbst die Drehbuchautoren von 'Grey’s Anatomy' nicht besser schreiben können.

Aber Scherz beiseite: Alex hat sich bei seinem TĂȘte-Ă -TĂȘte mit dem Teller wirklich wehgetan. Wie der 'Stern' berichtet, ist eine Sehne im Zeh verletzt. Gute Besserung deswegen an dieser Stelle!

Jetzt kann es nur noch Arnold retten!

Damit dĂŒrfte der Blondschopf, der dank seiner 'Kurvig ist fett'-Philosophie eh schon zu meinen Favoriten gehört, erst mal außer Gefecht gesetzt worden sein. Dann auch noch Niklas, der eh nie will ("Niemals!!!"), und Manuel, der wahrscheinlich immer noch kotzt. Ein GlĂŒck ist da noch Arnold. Der hĂ€tte noch Zeit – und Lust. Im Gegensatz zu seinen Bros ist der nĂ€mlich auf "Kuschel dies und das – kussi kussi!"-Kurs. Also Jessica, worauf wartest du? Mehr Mr. Grey wirst du vorerst nicht bekommen!Â