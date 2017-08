Terror-Anschlag in Barcelona - viele Tote und Verletzte!

Was ist geschehen?

Ein weißer Kleinlaster ist gegen 17 Uhr über die volle Flaniermeile "Las Ramblas" gerast. Der Fahrer fuhr offenbar in Zickzack-Linien, um möglichst viele Opfer zu töten. Mindestens 13 Menschen sind ums Leben gekommen, rund 30 Menschen sind schwer verletzt, teilweise lebensgefährlich.

Was ist über die Täter bekannt?

Unmittelbar nach der Tat waren der oder die Täter auf der Flucht, sollen sich mit Geiseln in einem Restaurant verschanzt haben. Später hieß es, der Haupttäter sei festgenommen worden, ein Komplize sei erschossen und ein dritter Mann noch auf der Flucht. Die Polizei geht von einem Terror-Anschlag aus, Sonderermittler haben die Ermittlungen aufgenommen.

Was ist darüber hinaus bekannt?

Aktuell ist die Lage noch unübersichtlich. Fest steht, dass in knapp 60 Kilometern Entfernung zum Tatort ein weiterer Kleinlaster gefunden wurde, der in Verbindung zur Tat stehen soll. Außerdem gab es einen Schusswechsel bei einer Polizeikontrolle nahe des Tatorts. Die Zusammenhänge werden in beiden Fällen noch ermittelt.

