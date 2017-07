Skandal bei Ben & Jerry's: Pflanzengift in Eiscreme gefunden

Glyphosat ist Hauptbestandteil des Unkrautvernichtungsmittels "Roundup", hergestellt von der Firma Monsanto. Laut WHO wird Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend bei Menschen eingestuft. Zudem soll es extrem schädigend für die Agrarlandschaft sein. Das alles führt seit längerem zu Diskussionen um die Einschränkung der Zulassung von Glyphosat.

Weed-killer Roundup to get cancer warning after chemical giant Monsanto loses California court battle: https://t.co/avw4tIInzE — trutherbotpurple (@trutherbotprple) 21. Juli 2017





Gründe für den Fund unklar

Laut "Organic Consumers Association" wurden in zehn von elf Tests Spuren von Glyphosat in der so beliebten Eiscreme von Ben & Jerry's festgestellt. Zwar liegen die entdeckten Mengen unter dem Wert, den Behörden als gefährlich für den Menschen einstufen. Dennoch stellt sich die Frage, wie dieses Mittel überhaupt in Speiseeis gelangt.



Man müsse angesichts der Tests noch verstehen, wo genau die Spuren herkommen, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber der 'New York Times'. Unglücklich fürs Image ist der Fund allemal: Auf der offiziellen Website von Ben & Jerry's wird u.a. mit der Sorge um den Klimaschutz geworben. Es geht um Fairtrade und sauberes Wasser. Eine Chemikalie wie Glyphosat passt da nicht gut ins Bild.



Besteht Grund zur Sorge?

Keine Panik: Auch wenn Pflanzengift absolut nichts in Speiseeis verloren hat, besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Ein Kind in Deutschland müsste 25 000 Eisbecher pro Tag (!) verschlingen, um den gesetzlich markierten Grenzwert zu erreichen. Ein Erwachsener glatt das Doppelte. Da schrammen wir wohl ganz knapp dran vorbei.😉