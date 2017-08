Bibiana Steinhaus: Wann pfeift sie endlich die Spitzen-Spiele?

Wir! Wolln! Die! Bibi sehn, wir wolln die Bibi sehn, wir wolln, wir wolln, wir wolln die Bibi sehn! (Bitte, gerne! ;-*)

Während die größte Sensation des zweiten Spieltags ganz klar auf das Konto des HSV mit seinem zweiten Sieg in Folge geht, pfiff Bibiana Steinhaus, die erste Schiedsrichterin der deutschen Profi-Ligen, wieder "nur" ein Zweitligaspiel.



Bibiana Steinhaus gehört zu den Besten!

Nichts gegen die Zweite Liga! Aber der Deutsche Fußball-Bund hat die Polizeihauptkommissarin im Mai ja keineswegs umsonst ENDLICH für die höchste Klasse ausgewählt!



Sie gehört nun mal zu den Besten: Sechs mal zeichnete der DFB sie als Schiedsrichterin des Jahres aus, zweimal wurde sie als Welt-Schiedsrichterin des Jahres geehrt.

Vielleicht hat sie das Talent zur Unparteiischen von ihrem Vater – der war nämlich auch Schiedsrichter. Jedenfalls leitete sie schon mit 20 ihre ersten Partien in der Bundesliga der Frauen. 2001, also zwei Jahre später, durfte sie bereits in der Regionalliga der Männer ran.



2005 wurde sie von der FIFA für Länderspiele zugelassen und 2011 überzeugte sie bei der Frauen-WM mit einer so guten Leistung, dass man sie das Finale pfeifen ließ.



Die Bundesliga blieb tabu

Aber in die Bundesliga ließ sie der DFB partout nicht! Seit zehn Jahren leitet sie Spiele in der Zweiten Liga, aber der Aufstieg blieb immer ihren männlichen Kollegen vorbehalten.



Unterschiedliche Fanclubs und Bibiana-Steinhaus-Initiativen stellen das seit Jahren an den Pranger. Eine Facebook-Fanpage mit gut 1.000 Abonnenten postete bis 2015 zahlreiche Artikel, in denen Steinhaus von der ganzen Welt gelobt wird und dazwischen Slogans wie "Wer die besten will, kann auf Frauen nicht verzichten."

Die erste Frau in der Bundesliga - das erfordert Stärke!

Zum Vergleich: Felix Brych, der seine Karriere als DFB-Schiedsrichter genau wie Bibi 1999 begann, gab sein Bundesligadebüt 2004, also fünf Jahre später. Bei Günter Perl dauerte es neun Jahre bis zu seinem Aufstieg in die Königsklasse.



Bei Bibiana Steinhaus? 18 Jahre! Natürlich MUSS das nichts damit zu tun haben, dass sie eine Frau ist. Aber es zeigt doch, dass ihr Weg in die Bundesliga schwerer war als der ihrer Kollegen ...

Und auch jetzt, da sie am Ziel ist, hat sie es nicht gerade leicht. Redakteure, die unpassende Fragen stellen, Kommentatoren, die ihre Frisur thematisieren, und jede Menge blöder Witze und Anfeindungen.

Darüber hinaus hat man das Gefühl, dass sie jetzt als erste Frau in der Bundesliga unter besonderer Beobachtung steht ...



Die Reaktionen? Überwiegend positiv!

Doch Bibi nimmt das cool. Sie verstehe, dass es "in gewisser Form auch ein Gewöhnungsprozess ist". Sie empfindet ihren Aufstieg vor allem als "riesige Herausforderung und tolle Aufgabe", wie sie welt.de sagte. Außerdem seien die Reaktionen, die bei ihr ankommen, überwiegend positiv.



Nationale und internationale Medien ehren sie mehrheitlich mit Zeilen wie "The rise of Bibiana Steinhaus" oder "Mit ihr kommt großes Kino in die Bundesliga".



Trainer und Spieler haben sie beglückwünscht und stehen hinter ihr.

Es haben also alle Angst, dass eine Frau ihre Sache nicht so gut macht, wie die Männer, über die sie sich jede Woche aufregen? 😂 #steinhaus — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 19. Mai 2017

Auch bei Twitter wird sie mittlerweile weitestgehend gefeiert und ungeduldig zu ihrer ersten Bundesligapartie erwartet.

Dem können wir uns nur anschließen: Es wird HÖCHSTE ZEIT! Aber wenn wir uns nun schon 18 Jahre gedulden mussten, schaffen wir die letzten paar Tage auch noch. Auf jeden Fall wünschen wir Bibiana Steinhaus alles Gute und viel Kraft für ihr Debüt!