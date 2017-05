Erleben Sie BRIGITTE hautnah – beim Tag der offenen Tür am 17. Juni

Wann: Samstag, 17. Juni 2017, 10 bis 17 Uhr



Wo: Hamburg, Verlagsgebäude Gruner + Jahr, Am Baumwall 11

Klar, BRIGITTE kennen Sie. Die Macherinnen und Macher in der Redaktion können Sie beim Tag der offenen Tür kennenlernen – und die Kolleginnen und Kollegen unserer Schwesterblätter BRIGITTE WOMAN, MOM, WIR und KREATIV sowie unseres Digital-Auftritts BRIGITTE.de außerdem.

Besuchen Sie die Grafik und die Chefredaktion, das Mode- und Beauty-Team, sprechen Sie mit unseren Dossier-, Reportage- und Reiseprofis und probieren Sie leckere Kleinigkeiten in der BRIGITTE-Küche. Ebenfalls dabei: Dr. Hauschka mit einer Schminkstation, und in der Fotobox von Sensodyne ProSchmelz können Sie Ihr schönstes Lächeln zeigen. Melden Sie sich bitte hier mit Ihrer Wunsch-Uhrzeit an und mit etwas Glück können Sie bei BRIGITTE Backstage hinter die Kulissen schauen (die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt)!

Einsendeschluss ist der 05.06.2017, danach bekommen Sie per Mail Bescheid, ob Sie dabei sind.

Anmeldung unter: Brigitte Backstage.