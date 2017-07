Große Trauer um Schlager-Legende Chris Roberts († 73)

Der Schlager-Star, der vor allem mit seinem Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" berühmt wurde, ist am Sonntag in Berlin gestorben, wie erst am Montagabend bekannt wurde.

Chris Robert hatte lange gegen eine schwere Krebserkrankung angekämpft - und den Kampf am Ende verloren. Er verstarb im Kreise seiner Familie im Krankenhaus. Chris Roberts wurde 73 Jahre alt.

Es ist der zweite große deutsche Musik-Legende, die uns innerhalb weniger Wochen verlässt - erst Ende Juni war Gunther Gabriel nach einem schweren Unfall gestorben.