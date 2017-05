Superstar aus der deutschen Provinz: Wer ist Diane Kruger?

Diane Kruger hat eine steile Kariere hingelegt. Nun ist sie bei den 70. Filmfestspielen in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden - für ihre Leistung in Fatih Akins Drama "Aus dem Nichts". Es ist ihre erste Rolle in ihrer Muttersprache Deutsch. In dem Film spielt sie die Frau eines Deutschtürken, der zusammen mit dem gemeinsamen Sohn von Neonazis ermordet wird. Der Film des Hamburgers Fatih Akin wurde von der Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) inspiriert.