Verbaler Dünnschiss bei der Bachelorette: "Ich f*** mein Kopf, Alta!" 🙈

+++ Warnung +++ Diese Kolumne ist nichts f├╝r Zartbesaitete. Wegen eines ├╝berdurchschnittlich hohen Anteils an F├Ąkalsprache (und das in nur EINEM Satz!!!) sowie unverst├Ąndlichen Gebrabbels auf Domenico-isch sollten diese Zeilen nicht im Beisein von Kindern gelesen werden!

Aber beginnen wir mit dem harmloseren Teil unserer illustren Mittwochabend-R├╝ckschau. Diesmal entf├╝hrt Jessica Paszka drei M├Ąnner aus ihrem Testosteron-Gefolge zu einem ganz besonderen Date. Sie gehen reiten! Wie hei├čt es so sch├Ân? Das Gl├╝ck der Erde liegt auf dem R├╝cken der Pferde. NOT! In diesem Fall liegt dort leider weniger Gl├╝ck als vielmehr drei M├Âchtegern-Cowboys, die sich als Pferdefl├╝sterer versuchen. Und so galoppieren die Lucky Lukes f├╝r Arme munter durch die andalusische Pampa.

"Es kann doch nicht sein, dass das alles spürlos an ihr vorbeigeht?" 

Aber nicht nur die Jungs haben Spa├č, auch Jessica ist hin und weg. Begeistert ruft sie: "Ich k├Ânnte jetzt mit dir knutschen!" Gemeint ist nat├╝rlich nicht ihr Hoppehoppereita ÔÇô aber ist ja klar!

Johannes versucht beim Einzeldate dennoch sein Gl├╝ck ÔÇô und scheitert auf ganzer Linie. Nach seinem fiesen Vertrauensbruch in Folge 3 ist die Jessi n├Ąmlich immer noch schwer entt├Ąuscht von der wandelnden Blondierung. Johannes versteht die Welt nicht mehr: "Es kann doch nicht sein, dass das alles sp├╝rlos an ihr vorbeigeht?"

(Zur Erinnerung: Johannes und Jessi haben sich gek├╝sst. Das sollte der Johannes aber niemandem erz├Ąhlen. In der Villa erz├Ąhlt er seinen Kumpels dann aber doch, was er eigentlich nicht erz├Ąhlen darf. Schon doof, ne?)

"Jeder versucht hier, um die Ananas zu k├Ąmpfen!"

Vielleicht h├Ątte sich Johannes vorher einen Rat bei Domenico holen sollen. Der wei├č n├Ąmlich ganz genau, wie das Playboy-H├Ąschen l├Ąuft. (Wer es noch nicht mitbekommen hat: Jessica ist aktuell reeeein zuf├Ąllig auf dem Cover des M├Ąnnermagazins Playboy. Aber das hat nat├╝rlich nichts mit ihrer angestrebten Karriere im Trash-TV zu tun! Vergessen wir nicht, worum es hier wirklich geht: die gro├če Liebe zu finden.)┬á

Beim wilden Plantschen im Meer bringt es Vollzeit-Hesse und Hobby-Philosoph Domenico schlie├člich auf den Punkt: "Jeder versucht hier, um die Ananas zu k├Ąmpfen!" Oh je, ob er es verkraften wird, wenn er am Ende erf├Ąhrt, dass es hier gar nicht um Obstsalat geht?┬á

Auf zur wilden Grapsch-Party ...

Auch sonst l├Ąuft das zweite Gruppendate der Woche nicht so, wie es sich die Jungs erhoffen. Die Jessi ist aber auch wirklich gemein: Erst l├Ąsst sie alle mal grapschen (sie ist froh, dass endlich mal jemand ihren frisch operierten Hintern zu w├╝rdigen wei├č), dann sticht sie pl├Âtzlich mit Meister Proper Niklas in See ÔÇô und die anderen gestrandeten Seem├Ąnner gucken dumm aus der W├Ąsche. Ja, wo sind wir denn hier? Etwa in einer Kuppelshow? D├╝d├╝m!

Apropos Niklas: Der hatte in dieser Woche wirklich nicht gerade seine Sternstunde. Schuld daran ist David! Der hat die Bachelorette mit seinem Rotzbremsen-Charme, den man wohl nur als obercooler Drummer einer Band draufhat, um seinen knochigen Finger gewickelt und damit ÔÇô zack! ÔÇô ein Einzeldate ergattert.

Und da ging es hei├č her! David ist jedenfalls au├čer sich vor Freude. "Ey, wie geil ist das denn! Das ist ja der Hammer! Mein Gott! Wie krass!" F├╝r euch zur Einordnung: David hat gerade herausgefunden, dass er eine Spritztour mit einem Hubschrauber machen darf. ┬á

... am Ende darf aber nur einer ran!

Ein bisschen gefummelt werden darf nat├╝rlich trotzdem. "Es gab keine Minute, in der wir uns nicht angefasst haben", schw├Ąrmt Jessica. Direkt danach wurde ihr ├╝brigens so kotz├╝bel, dass der Flieger landen musste. Ich h├Ątte da ja so ein paar Ideen, woran das gelegen haben k├Ânnte ...

Aber zur├╝ck zum Date: Trotz Fast-Kotz-Attacke schafft es David, Jessica seine Zunge in den Hals zu stecken. Ich muss schon sagen, seit Folge drei hat sie echt dazugelernt. Mittlerweile setzt sie die Kuss-Befehle aus dem Drehbuch nahezu perfekt um. H├Ârt ihr auch schon Hollywood anklopfen? Nein? Macht nichts, ich auch nicht!┬á

Aber lasst uns fair bleiben. Immerhin war das ein Kuss, bei dem man nicht direkt w├╝rgend zur n├Ąchsten Klosch├╝ssel laufen musste. Ihr erinnert euch an das Zungenspektakel aus besagter Folge drei? (Diese Folge war schon legend├Ąr: HIER gibt es noch mal unsere Zusammenfassung!) Sogar f├╝r ganz Hartgesottene 'Schwiegertochter gesucht'-Fans war dieser Kuss einfach nicht zu ertragen.

David hat sich also nicht soooo bl├Âd angestellt. Aber unter den Blinden ist der Ein├Ąugige bekanntlich K├Ânig. Oder um es im Bachelorette-Jargon zu formulieren: Unter den Hampelm├Ąnnern ist die Flitzpiepe der Gewinner. In diesem Fall ganz klar: David!┬á

Als die Jessi n├Ąmlich genug geschlabbert hat und den David zur├╝ck zu seinen Kumpels schicken will, antwortet der einfach: "N├Â, ich bleib hier!" Und siehe da, hat funktioniert. (Da w├╝rde selbst Domenico anerkennend nicken!) Ob die B├Ątschi und der David Knick-Knack gemacht haben? "Ein Gentleman schweigt und genie├čt". Alles klar, David, danke f├╝r nichts!

David bleibt bei Jess und Niklas flippt aus: "Ich fick hier meinen Kopf!"

Aber lasst uns doch nochmal ├╝ber Niklas sprechen: Der hat nat├╝rlich auch mitbekommen, dass David die Nacht bei Muddi verbracht hat ÔÇô und fand das nur so semi-geil. Oder um es mit seinen Worten zu sagen: (An dieser Stelle noch mal der Hinweis s.o.!)

"Ich kann nicht pennen, Alta! Ich fick hier jeden Tag meinen Kopf f├╝r die Frau, ey! Jeder muss mit seinem Kopfgeficke klarkommen! Was in meinem Kopf abgeht, ey? Nimm alle Frauen, die ich je hatte, ein paar tote Katzen, tote Hunde, ein paar Weltkriege ÔÇô und dreh alles auf links!"

Oh man, und ich dachte, schlimmer kann's nicht werden.

Die Laune der anderen ist in der Nacht der Rosen ├╝brigens nicht besser. Und auch Jessi ist voll neben der Spur. Warum? Na, weil es soooo schwer ist, eine Entscheidung zu treffen. (Was will die eigentlich!? Das haben die zust├Ąndigen Redakteure doch l├Ąngst f├╝r sie erledigt? Meine G├╝te, die TV-Sternchen sind heute auch nicht mehr belastbar. Was soll erst aus ihr werden, wenn sie im Januar 2018 ins Dschungelcamp einzieht?)

Jetzt kann es nur noch Domenico richten!

Nur gut, dass Jessica ihre BFF im Haus hat. Denn wenn es der Bachelorette nicht gut geht, ist Freundin Domenico gleich zur Stelle. Die richtigen Worte hat das M├Ądchen im lilafarbenen Anzug nat├╝rlich auch parat: "Du z├Ąhlscht hier. Das ist dein Part. Zieh es dursch. Du bischt stark. Komm, wir gehen jetzt mal zur├╝ck und du entspannscht disch. Isch bin wirklisch gl├╝cklisch, disch kennengelernt zu haben." Hach, wahre Freundinnen kann nischts entzweien.

A propos: "Lady" Arnold hat auch ein Auge auf Italo-Lover Domenico geworfen. Beim Salsatanzen unterm Sternenhimmel lassen sie ihren Gef├╝hlen dann endlich freien Lauf. Da wei├č man wirklich nicht, was romantischer ist.┬á┬áJessis Schatzsuche im Mund von David oder Arnolds gl├╝cklicher Schrei: "Das ist unser Lied!"

Ich hab mich entschieden: Domenico & Arnold, ihr seid schon jetzt das Traumpaar der Herzen. Romeo und Julia k├Ânnen einpacken!

Ach ├╝brigens ÔÇô nur der Vollst├Ąndigkeit halber: Domenicos Herzblatt Arnold hat keine Rose bekommen (Anf├Ąngerfehler! Keiner nimmt der Jess ihre BFF weg!!!) Auch Marco alias "Ich will eine Frau, die aussieht wie ein Model, aber den Charakter von ner Dicken hat" ist raus. Ach ja, dieser Andre auch. Aber keine Ahnung, wer das nochmal war. ┬á

