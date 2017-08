Diese junge Frau hat drei Terroranschläge überlebt

People were banging on shop windows + running for their lives as Julia lay on the shop floor - Full story: https://t.co/tPVurewJy7 pic.twitter.com/gdIFoo65oa — 3AW Melbourne (@3AW693) 18. August 2017

Julia Monaco reist zurzeit durch Europa, unter anderem war sie in London, Paris und Barcelona unterwegs.

Als am Donnerstag in Barcelona ein Kleintransporter über die La Rambla raste und mindestens 13 Menschen tötete und mehr als 100 weitere verletzte, kaufte sie gerade in einem Laden an der Plaça de Catalunya am Ende der Promenade T-Shirts ein.

Barcelona, London, Paris - 3 Attacken in 3 Monaten

Die junge Frau aus Melbourne sagte dem australischen Radiosender "3AW", dass sie bereits Anfang Juni in der U-Bahn in London festsaß, als Terroristen auf der London Bridge Passanten töteten. Und will wenige Tage später dabei gewesen sein, als ein Islamist in Paris auf dem Vorplatz von Notre Dame einen Polizisten mit einem Hammer attackierte.

"Wir sollten uns alle auf den Boden legen"

Julia Monaco bezeichnete ihr Erlebnis in Barcelona als "absolute Hölle". “Plötzlich wurden wir in dem Shop eingeschlossen und unter den Menschen herrschte große Verwirrung”, sagte sie. "In den nächsten Sekunden liefen wir wortwörtlich um unser Leben in die hinterste Ecke des Ladens. Man sagte uns, dass wir uns möglichst flach hinlegen sollten, weit weg von den Fenstern."

Dem australischen Sender "9 News" sagte sie: "Den Transporter konnten wir nicht sehen, wir sahen nur die Polizei und die Menschen, die eindeutig etwas Schlimmes erlebt haben mussten.“

"Plötzlich fingen draußen alle an zu schreien und sich umzudrehen. Die Leute versuchten, in den Laden zu kommen. Wir waren total in Panik." Schließlich seien alle von der Polizei durch eine Seitentür evakuiert worden.

"Ich werde sie nicht gewinnen lassen!"

Trotz der schrecklichen Erlebnisse denkt Julia Monaco nicht daran, ihre Reise abzubrechen. “Ich möchte nicht nach Hause. Ich will hierbleiben und sie - wer immer das auch sein mag - nicht gewinnen lassen. Ich werde mir all das ansehen, was ich mir anschauen wollte.“