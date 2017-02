Mit diesem aktuellen Angebot schockt dm jetzt seine Kunden

Karneval steht vor der Tür: In den verschiedenen Regionen Deutschlands bereiten sich die Feierlustigen wieder auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit vor. Auch der Drogeriemarkt dm bietet jede Menge Equipment an: Schminke, Haarfarben, Luftschlangen - und … Moment mal! Meinen die das ernst?

Unter einem Schild mit der Aufschrift "Schon jeck? Alles, was Sie für die tollen Tage brauchen" bietet ein dm-Markt in Düsseldorf ernsthaft Pfefferspray an!

Ein Kunde hat den merkwürdigen Aufsteller fotografiert und zeigt sich bei Facebook empört: "Finde es weder komisch, noch hat Reizgas etwas mit der fünften Jahreszeit zu tun! Es schürt nur Angst!"

Ist das wirklich Ihr ernst? finde es weder komisch noch hat Reizgas etwas mit der fünften Jahreszeit zu tun! Es schürt nur Angst!! Posted by Meister Sheikh on Donnerstag, 19. Januar 2017





Das Pfefferspray, das offiziell "Tierabwehrspray" heißt, hat dm seit etwa einem halben Jahr im Sortiment. Damals wurde es offiziell auf Nachfrage von Kunden ins Programm genommen.

Nun kann es ja traurigerweise sein, dass Frauen aus Angst vor Übergriffen in der Karnevalszeit lieber mit Pfefferspray aus dem Haus gehen - aber das auch noch so offensiv zu promoten, ist etwas anderes, finden die entsetzten Kunden auf der Facebookseite von dm.

Und was sagt der Drogeriemarkt selber zu seinem besonders platzierten Angebot? Die Rheinische Post zitiert: "Das Tierabwehrspray haben wir aufgrund der vielen Nachfragen unserer Kunden vor rund acht Monaten in unser Sortiment aufgenommen. Über die Platzierung im Markt entscheiden die Kolleginnen und Kollegen."

Lies auch Drogeriekette dm nimmt ungewöhnlichen Artikel ins Sortiment





Videoempfehlung: