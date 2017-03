Trauer in Berlin: Eisbär-Baby Fritz ist tot!

Großer Schock in der Hauptstadt: Fritz ist tot! Das Eisbär-Baby, das vor vier Monaten im Tierpark Berlin zur Welt gekommen war, ist überraschend gestorben.

Der Tierpark hat am Dienstagmorgen bestätigt, dass Fritz am Vorabend an einer Leberentzündung gestorben ist. Der Tod des kleinen Eisbärs ist ein richtiger Schock - nicht nur für die Berliner, sondern auch für die Mitarbeiter des Tierparks: „Wir sind fassungslos, sehr traurig und deprimiert. Es ist unglaublich, wie schnell uns dieser kleine Eisbär ans Herz gewachsen ist“, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.



Fritz war erst am Montagmorgen völlig überraschend apathisch in seinem Gehege gefunden worden. Die Experten stellten schnell fest, dass er an einer Leberenzündung leidet. Stundenlang kämpften sie um das Leben des kleinen Fritz - am Ende vergeblich: Gegen 20 Uhr erlag das Eisbär-Junge seiner Krankheit.

