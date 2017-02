Elke Büdenbender: Wer ist unsere neue "First Lady"?

Frank-Walter Steinmeier & Elke Büdenbender ❤

Es scheint sie doch noch zu geben, diese Ehen, wo sich die Partner auch nach 22 gemeinsamen Jahren noch lieben. Den größten Liebesbeweis erfuhr Steinmeiers Frau Elke Büdenbender 2011, als ihr Mann ihr die lebensrettende Niere spendete.

Doch auch wenn das fast das einzige ist, was wir über die Frau an Steinmeiers Seite wissen: Die selbstlose Tat ihres Mannes ist nicht das, was sie auszeichnet. Wer also ist die Frau, die bald ins Schloss Bellevue einzieht?