Wir freuen uns mit Emmanuel Macron!

Er wäre Frankreichs jüngster Präsident. Wäre? Der 39-jährige Emmanuel Macron wird es wohl werden, wenn man der überwiegenden Mehrheit der Kommentatoren und den Prognosen glauben darf: Die sehen für den zweiten Wahlgang am 7. Mai den sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten weit vor seiner Konkurrentin Marine Le Pen von der rechtsradikalen Front National.

Beim ersten Wahlgang am Sonntag strich der parteilose Shooting Star 23,9 Prozent der Wählerstimmen ein, Le Pen 21,7 Prozent.

Was will Emmanuel Macron?

Das weiß niemand ganz genau, zumal er noch kein Programm hat. Sicher ist nur: Macron ist leidenschaftlicher Europäer und setzt sich für eine pluralistische Gesellschaft ein. Dabei steht er weder rechts noch links, sondern in der Mitte.

Macron will Europa stärken – mit einem gemeinsamen Haushalt, einem Parlament und einer gemeinsamen Verteidigungspolitik. In Frankreich selbst will er den Arbeitsmarkt reformieren, die soziale Mobilität verbessern, denn Staat verschlanken und die Ausgaben senken. Investieren will er in die Energiewende und in die Polizei.

Wer ist der "Obama Frankreichs"?

Der studierte Philosoph und ehemalige Investmentbanker wurde 2014 zum Wirtschaftsminister berufen. Doch zwei Jahre später brach er mit François Hollande und gründete seine eigene unabhängige Bewegung „En Marche“ (zu deutsch: „Vorwärts“). Innerhalb eines Jahres konnte er mehr als 230 000 Anhänger mobilisieren. Vor allem junge Menschen feiern ihn als "französischen Obama" oder "französischen Kennedy".

Seine Stiefkinder sind älter als er

Auch Macrons Privatleben ist bemerkenswert: Als 17-jähriger Schüler verliebte er sich in seine Deutschlehrerin Brigitte Trogneux. Um einen Skandal zu vermeiden, zog er aus dem nordfranzösischen Amiens nach Paris. Zum Abschied soll er zu ihr gesagt haben: "Ich komme zurück und heirate dich."

13 Jahre später löste er sein Versprechen ein. Brigitte Trogneux brachte drei Kinder mit in die Ehe, zwei davon sind älter als ihr Stiefvater. Eigene Kinder hat das Paar nicht.