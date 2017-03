Harter Tobak bei 'Ewige Helden: DAS könnte Fabian Hambüchen den Sieg kosten!

In 'Ewige Helden' begegnen sich acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten in verschiedenen Wettkämpfen. Dabei wollen sie nicht nur herausfinden, wer von ihnen der Beste der Besten ist. Sie blicken in der Sportler-Doku auch auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und geben dabei einen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen.



Einer von ihnen ist auch Fabian Hambüchen. Der 29-jährige Olympiasieger gibt sich auch bei ‚Ewige Helden’ nicht mit weniger als dem Sieg zufrieden: "Selbst wenn man seine sportliche Karriere beendet, kommt man nie aus diesem Sport-Gedanken raus und wenn man dann die Chance hat, gegen andere Sportler anzutreten, hat man da schon mega Bock drauf."



Sein Erfolgsrezept? Sein Wille! "Ich bin ein richtiger Kämpfer!" Doch Wille allein ist nun mal nicht alles und auch ein Ausnahmesportler wie Fabian Hambüchen weiß, welche Schwächen ihn am Ende den Sieg kosten könnten. Wo Fabians Achillesferse liegt, erfahrt ihr oben im Video.

