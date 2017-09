So wettert Til Schweiger über die AfD und ihre Wähler

Lange war es ruhig um Til Schweiger und sein Facebook-Profil. Dabei war der Entertainer monatelang mit seinen teils krawalligen und recht deftigen Social-Media-Rundumschlägen in den Schlagzeilen. Doch nun, nach der Bundestagswahl holt Schweiger wieder die Keule raus - und schwingt sie vor allem in Richtung der Alternative für Deutschland (AfD).



Der Entertainer schrieb nach der Wahl: "Wir reden aber von einer Partei, die unsere Bundeskanzlerin 'jagen' will, einer Partei , die das Land für das 'Volk zurückholen' möchte ... Einer Partei, deren Großväter dieses wunderbare Land völlig zerstört haben, indem sie den schlimmsten aller Kriege angezettelt haben."

So! Jetzt habe ich seit langer Zeit mal wieder einige Kommentare gelesen( das erspare ich mir ja seit der Flü... Posted by Til Schweiger on Montag, 25. September 2017

Auf seiner Facebook-Seite hat Schweiger damit eine große Diskussion angezettelt - auch, weil er unter anderem der SPD Feigheit vorwarf, weil die direkt nach der Wahl entschieden hatte, nicht in die Regierung zu gehen.

Später ruderte er hier ein wenig zurück - erneuerte aber seine Kritik an der AfD: "Das mit der SPD hab ich mir nochmal überlegt.... in die Opposition zu gehen ist nicht feige, das nehm ich zurück", schreibt er. Und weiter wendet er sich an alle AfD-Wähler, die darauf spekuliert haben, dass Schweiger nach deren Einzug in den Bundestag auswandert: "Ich liebe unser tolles Land viel zu sehr, um es Euch Deppen zu überlassen!"

ich freue mich über die vielfältigen Reaktionen auf meinen Post- habe sogar einige gelesen-und gleich wieder bereut😀... Posted by Til Schweiger on Dienstag, 26. September 2017