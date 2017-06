"Illusions of the Body": Alles eine Frage der Haltung

Jeder Mensch hat ein ziemlich klares Bild im Kopf, wie ein schöner Körper auszusehen hat. Dabei beruht diese Wahrnehmung vor allem auf Bildern, die die Medien vermitteln: Gut geformte Körper, die möglichst vorteilhaft vor der Kamera posieren - auch in der BRIGITTE-Redaktion wird oft darüber diskutiert. Die Fotokünstlerin Gracie Hagen geht einen Schritt weiter und zeigt in ihrem Projekt "Illusions of the Body", wie viel die Haltung wirklich ausmacht.