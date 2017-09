Paukenschlag in Berlin: Frauke Petry und Ehemann verlassen die AfD

Die bisherige Parteivorsitzende Frauke Petry hat am Dienstag angekündigt, dass sie die AfD verlassen wird. Überraschend kommt der Schritt für Beobachter nicht - in den letzten Wochen hatte sich Petry immer wieder von der Partei entfernt, Sticheleien in der Chefetage machten die Probleme immer deutlicher.

Nun hat Frauke Petry angekündigt, dass sie die Partei verlassen werde. Wann genau der Schritt erfolgt, blieb zunächst offen. Auch ihr Ehemann Markus Pretzell wird die AfD-Landtagsfraktion in NRW verlassen, wie AfD-Fraktionssprecher Michael Schwarzer bekannt gab.

Am Montag bereits hatte Frauke Petry für einen Eklat in der Bundespressekonferenz gesorgt, als sie nach wenigen Minuten erklärte, dass sie der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören werde und das Podium verließ. Offenbar waren die anderen AfD-Offiziellen über diesen Schritt nicht informiert gewesen.

Die Alternative für Deutschland hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag 12,6 Prozent der Stimmen auf sich vereint und zieht damit zum ersten Mal in der Geschichte der Partei in den Bundestag ein.

