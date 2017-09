GEZ auf der Anklagebank: Ist das das Ende des Rundfunkbeitrags?

GEZ: Segen oder Fluch?

Kaum ein Thema spaltet Deutschland so sehr wie die regelmäßig anfallenden Rundfunkgebühren. Während die eine Seite sehr froh über unabhängig finanzierte Nachrichten und Unterhaltungsangebote ist, beklagt die andere Seite die hohen Kosten für einen Service, den sie gar nicht in Anspruch nehmen. Überwiegen bei der GEZ jetzt die Vorteile für die Öffentlichkeit, oder doch eher die Nachteile? Wie bei vielen Streitpunkten ist das eine sehr persönliche Einschätzung, die für hitzige Debatten sorgt.

Öffentlich-rechtliche Medien - finanziert durch alle Bürger

Bereits seit den Siebzigern existiert die GEZ als gemeinsame Institution von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Köln. Seit 2013 heißt sie übrigens "ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice" - ein Name, der sich umgangssprachlich offensichtlich nicht so recht durchsetzen konnte. Neben dem von vielen subjektiv empfundenen "Zwang", für das TV- und Radioangebot zu zahlen, stören sich viele Menschen an den oft unseriösen Praktiken der GEZ-Kontrolleure. Viel zu häufig versuchen diese nämlich mit zwielichtigen Methoden, säumige Zahler zu "überführen" - und das kann dann oft richtig teuer werden.

Was dürfen GEZ-Kontrolleure - und was nicht?

Grundsätzlich ist jeder Bürger in Deutschland von sich aus verpflichtet Bescheid zu sagen, wenn er Fernseher, Radio oder Internet im Haus hat. Da das inzwischen auf wirklich praktisch jeden im Land zutrifft, ist es für die GEZ per se schon mal verdächtig, wenn jemand bei seiner Ortsamt-Anmeldung keine gebührenpflichtige Mediennutzung anmeldet. Entgegen der landläufigen Meinung ist aber niemand verpflichtet, einen GEZ-Fahnder in seine Wohnung zu lassen - auch, wenn dieser bewusst diesen Eindruck erweckt. Auch ein Gespräch darf jeder Bürger ohne weitere Gründe einfach beenden. Grundsätzlich ist es für die Fahnder legal, sich bei den Nachbarn über verdächtige Haushalte zu informieren - aber auch diese sind keinesfalls verpflichtet, eine Auskunft zu geben.

Fällt bald die Gebühr?

Nun steht der Rundfunkbeitrag grundsätzlich auf dem Prüfstand: Nach der Beschwerde eines Richters prüft aktuell der Europäische Gerichtshof (EuGH), ob die GEZ-Zahlung eventuell geltendes Recht verletzt. Was genau die Argumentation ist, und was in Zukunft passieren könnte, seht ihr im Video!