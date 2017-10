Verkaufsoffener Sonntag an Heiligabend? Nicht bei Aldi und Co.!

Das kennt wohl jeder: Man bereitet die Festtage vor, schaut in besinnlicher Stimmung nochmal alles durch – und merkt am Vormittag von Heiligabend, dass noch was wichtiges fehlt. Normalerweise kein Problem, denn Supermärkte dürfen dank einer Sonderregelung von 10 bis 14 Uhr aufmachen.

Doch in diesem Jahr ist alles anders – denn der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag. Supermärkte dürfen zwar trotzdem für vier Stunden öffnen – aber viele Ketten wollen das gar nicht. Zum Beispiel hat Aldi bereits angekündigt, deutschlandweit alle Filialen zum Wohle der Mitarbeiter geschlossen zu lassen.



"Unsere Kundinnen und Kunden können eine volle Woche, von Montag bis Samstag, ihren Einkauf in unseren Märkten erledigen. Am Heiligabend denken wir hier vor allem an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer langen, intensiven Woche in Ruhe das Weihnachtsfest begehen sollen“, sagte ein Sprecher von Aldi Nord.



"Traditionsbewusstes Familienunternehmen"

Von Aldi Süd heißt es: "Für Aldi als traditionsbewusstes Familienunternehmen ist es eine Selbstverständlichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein stressfreies Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familien und Freunde zu ermöglichen.“ Und auch andere Ketten ziehen bereits nach: Auch Rewe und Penny haben angekündigt, dass an Heiligabend die Türen zu bleiben. Wer also sein Festmahl vorbereiten möchte, sollte bis Samstag alles gekauft haben.



Ob andere Supermärkte an Heiligabend aufmachen, ist noch nicht bekannt und wird teilweise im Einzelfall entschieden – im Zweifel wird ein Schild im Eingangsbereich Aufschluss geben.

Mehr Infos gibt's oben im Video!