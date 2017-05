Nach Eklat beim Fußballspiel - jetzt braucht Helene Fischer viel Kraft!

Wo immer sie ist, fliegen ihr die Herzen zu: Helene Fischer ist Deutschlands Superstar der Stunde, seit Jahren feiert sie einen Erfolg nach dem nächsten. Auf ihren Konzerten jubeln ihr Zehntausende zu, tanzen, feiern, singen aus voller Kehle mit.

Helene Fischer gnadenlos ausgepfiffen

Doch am Wochenende musste die Sängerin einen regelrechten Schock verkraften: Ihr Auftritt im Berliner Olympiastadion wurde zum Debakel. Zehntausende Zuschauer pfiffen sie gnadenlos aus - minutenlang!

Der Auftritt während des DFB-Pokalfinales am Samstagabend war bereits im Vorfeld umstritten gewesen. Viele Fußballfans waren entsetzt, dass Helene in der Halbzeit ein Mini-Konzert geben sollte - sie wetterten gegen die "Kommerzialisierung des Fußballs".

Video zeigt Hass der Fans

Und diese Wut ließen sie auch während des Auftritts raus. Minutenlang pfiffen die Fußballfans Helene Fischer aus - im TV war das nicht gut zu hören, weil die Stadion-Mikrofone die Musik lauter übertragen haben als die Pfiffe von den Rängen. Allerdings zeigen Videoaufnahmen aus dem Stadion, wie gnadenlos die Zuschauer auf Helene reagiert haben:

Was haben die Fußballfans nur gegen Helene? Ein möglicher Grund: Helene Fischer ist Fan von Borussia Dortmund - und diese Mannschaft spielte am Samstagabend gegen Frankfurt. Es waren vor allem Frankfurter Fans, die laut gepfiffen haben.



Das sagt Helene Fischer zu den Buh-Rufen

Wie sehr nimmt so eine heftige Reaktion eine Künstlerin mit? Helene Fischer selber war einen Abend später bei Thomas Gottschalk in der RTL-Show "Mensch, Gottschalk" zu Gast. Hier sagte sie souverän: "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch. Da zu stehen als Künstlerin und die geballte Testosteron-Power zu spüren." Und außerdem: "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren angelegt."